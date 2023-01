Anitta grava cenas inspiradas em baile funk em comunidade do Rio

Rio - Anitta, de 29 anos, não para! A cantora gravou mais imagens de seu novo clipe, na noite desta sexta-feira. Desta vez, ela esteve na comunidade Cascatinha, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Com um figurino ousado e estiloso, a Poderosa participou de cenas inspiradas em um 'baile funk' ao lado de Chlöe. Nas imagens é possível ver que muitos figurantes participaram das filmagens, que contou até com armas cenográficas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Anitta aparece dançando alguns funks antigos, como "Só as Cachorras", do Bonde do Tigrão, e "Adultério", de Mr. Catra. E como era de se esperar a presença da artista na comunidade causou o maior furor. Ela foi muito tietada e, simpática, posou para fotos com os fãs.

O vídeo de hoje é @ChloeBailey dançando “Só as cachorras” com @Anitta.



pic.twitter.com/s4maYesJWg — Chloe x Halle Online (@cxhonline) January 28, 2023

O povo se divertindo horrores com a Anitta na gravação. O twitter é só uma bolha mesmo né?pic.twitter.com/GNQjSi3qui — (@laenvolver) January 28, 2023

