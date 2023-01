Giovanna Ewbank aproveita rancho com os filhos - Reprodução Internet

Giovanna Ewbank aproveita rancho com os filhosReprodução Internet

Publicado 28/01/2023 18:48

Rio - Giovanna Ewbank compartilhou com seus seguidores, neste sábado (28), registros dos dias de folga que está passando com a família e amigos no rancho. Acompanhando o compilado de fotos das crianças, a apresentadora escreveu na legenda: "Vida no Rancho, sem filtro".

Nos cliques, a atriz mostrou os filhos aproveitando as regiões naturais do sítio, além da piscina da casa. Nos comentários, a esposa de Bruno Gagliasso recebeu elogios de amigos, outras celebridades e fãs, que elogiaram a família. Giovanna Lancellotti escreveu: "Lindos!", a arquiteta Hana Lerner disse: "Que delicia", e famosos como Fernanda Gentil, Leo Fuchs e Monica Martelli comentaram emojis de coração.

Internautas mandaram recados como: "O Bless tá crescendo muito rápido", "A beleza do Bless é surreal", "Titi, Bless, Zyan lindos demais", "E nem precisa de filtro!" e "Que espetáculo de foto!! Cada uma mais linda que a outra".