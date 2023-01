MC Cabelinho completa 28 anos e ganha declaração de Bella Campos - Reprodução do Instagram

MC Cabelinho completa 28 anos e ganha declaração de Bella CamposReprodução do Instagram

Publicado 28/01/2023 15:42

Rio - Bella Campos, de 27 anos, parabenizou o namorado, MC Cabelinho, que completa 28 anos, neste sábado, através do Instagram. A artista compartilhou com seus seguidores uma série de registros do ator, que dá vida a Hugo, em "Vai na Fé", da TV Globo, e se derreteu por ele.

"Dia do Victor Hugo, obrigada por ser você. Você que é tanta coisa boa, me enche de orgulho te ver voando, evoluindo e crescendo todos os dias. Entre tantas coisas, deixo esses registros falarem por mim, a vida é gostosa ao seu lado. Te amo muitão. Viva a sua existência", escreveu a atriz.