Bella Campos vive a personagem Jenifer em ’Vai na Fé’Globo/ Manoella Mello

Publicado 15/01/2023 07:00 | Atualizado 15/01/2023 08:28

Rio - Depois de conquistar o coração dos telespectadores como a Muda de "Pantanal", a atriz Bella Campos voltará às telinhas a partir desta segunda-feira na novela "Vai na Fé", de Rosane Svartman, que vai substituir "Cara e Coragem" no horário das 19h, na TV Globo. A artista mato-grossense dará vida a Jenifer, uma jovem estudiosa, que sonha em ser advogada. Orgulho da família, ela consegue uma bolsa de estudos para entrar na universidade, onde vai conhecer um mundo diferente e se sentir desconfortável em alguns momentos e situações. No entanto, Jenifer se manterá firme a seus posicionamentos e logo vai encontrar sua turma.

"A Jenifer tem um olhar bonito pro mundo apesar de todos os obstáculos que tentam colocar na frente dela. Acredita em um futuro melhor e mais justo pra ela e sua família, acredita no poder dos estudos, da dedicação. Ela é leal aos seus ideais e não por uma imposição da sua religião ou algo do tipo, e sim pela convicção do que é o melhor pra ela. Ela é questionadora, quer saber o porquê de tudo mas também tem a mente aberta pra ouvir diferentes opiniões e sabe a hora de ceder quando uma ideia faz mais sentido que a dela", diz a atriz sobre sua personagem, que é evangélica.

Um dos objetivos de Bella, inclusive, é fazer com que Jenifer não seja estereotipada por conta de sua religião. "Eu e a Jenifer temos poucas coisas em comum. Talvez o senso crítico e saber ouvir outras opiniões seja o que mais temos de parecido, de resto somos bem diferentes e um dos maiores desafios é a representatividade positiva de uma garota jovem evangélica. Busco fazer com que a Jenifer fuja de qualquer estereótipo", garante a atriz. "Eu não sigo nenhuma religião, mas tenho muita fé sim, acredito que tudo na vida tem um propósito", completa.

Preparação

Bella conta como foi sua preparação para a personagem e revela que ainda não teve tempo de descansar entre "Pantanal" e "Vai na Fé". "Precisei estudar o sotaque (carioca), explorar o universo evangélico e de uma estudante de direito", inicia.

"Não tive tempo de descansar. As preparações de 'Vai na Fé' começaram enquanto as gravações de 'Pantanal' ainda estavam rolando. Como acredito muito no poder da preparação, fiz questão de estar presente sempre que conseguia conciliar os horários, tudo era nos Estúdios Globo, então eu corria de um estúdio para o outro pra conseguir estar presente com todo o elenco de 'Vai na Fé' nesse momento tão importante. E também já comecei o processo pessoal de criação da Jeni em casa, estudos de texto, pesquisa, sotaque", explica a atriz, que aproveita o pouco tempo livre para curtir os amigos.

"As gravações estão bem intensas, por isso quando tenho um tempinho livre gosto de ficar em casa, pegar uma praia, visitar minha família, jantar com as minhas amigas", completa.

"'Pantanal' foi minha primeira experiência com um set e uma rotina de filmagem, agora já sei como funciona a dinâmica, qual forma de estudo funciona para mim, posicionamento de câmera, iluminação, coisas práticas de um set. 'Pantanal' me ensinou muito e sigo aprendendo ainda mais todos os dias nesse novo set", afirma.

Representatividade

Aos 24 anos, Bella entende a importância de dar vida a uma personagem com a qual muitas jovens brasileiras poderão se identificar. A atriz também comemora o fato de a televisão estar exibindo a história de uma família preta a partir de um ponto de vista positivo, não apenas de luta e sofrimento.

"Felizmente estamos contando histórias de pessoas pretas com uma narrativa positiva. Na trama temos uma família protagonista preta, uma família feliz, honesta, humanizada, com seus sentimentos complexos e suas questões como qualquer ser humano. Jenifer conta história de muitas jovens nesse Brasil, que foram as primeiras a acessar locais antes não ocupados pelas gerações anteriores de suas famílias. Ela retrata a dificuldade de se encaixar, desmistifica o mito da meritocracia, mostra que mesmo com toda a garra e dedicação, a desigualdade e o preconceito tornam essa corrida bem mais difícil pra quem é preta e pobre nesse país", analisa.

A atriz revela que não se sentia representada na TV quando era criança. "É importante falar sobre isso porque mesmo com tantos avanços sociais ainda não alcançamos a equiparidade. Eu, por exemplo, cresci sem muitas referências no audiovisual, sobretudo sem referências positivas, isso é violento. Não se enxergar como uma possibilidade feliz e bem sucedida faz com que a gente desacredite do nosso potencial, destrói nossa autoestima, enfraquece. Hoje fico feliz de ocupar esse lugar e a narrativa dessa história linda. O que mais me realiza é ouvir alguma garota dizendo que se inspira em mim pra assumir seus cachos, por exemplo. Então, que a Jenifer possa inspirar garotas como ela, que elas possam ser tão donas de si e acreditarem no seu poder interior, acreditarem que são merecedoras de afeto, respeito e um futuro melhor".

Namoro

Bella Campos está namorando MC Cabelinho, que também está no elenco de "Vai na Fé". O casal se conheceu durante as gravações da novela e, desde que assumiu o relacionamento, protagoniza muitos momentos românticos nas redes sociais. A atriz conta que está feliz em compartilhar esse trabalho ao lado do amado. "Estudamos, aprendemos e nos divertimos com os personagens. É bem legal poder dividir os mesmos interesses e construir algo juntos", afirma.



Dança e canto

Apesar de ter um namorado cantor e a trama abordar o mundo da música, Bella garante que ainda não se arrisca a soltar a voz no microfone. "Gosto de todos os ritmos, ouço de tudo! Dançar é algo que tenho vontade de aprender e cantar só no chuveiro mesmo", brinca.

Planos para 2023

Quando as gravações de "Vai na Fé" chegarem ao fim, Bella pretende tirar férias e tirar um merecido descanso depois de suas novelas. "Que 2023 seja um ano de muito progresso e alegria pra todos os brasileiros. Eu gravo a novela até julho e depois disso quero descansar um pouco, tirar férias e depois começar os próximos planos", explica.

"Tenho muita vontade de participar de uma produção internacional, mas sei que preciso de tempo pra estudar e me dedicar pra esse lado, então não tenho pressa!", pontua.