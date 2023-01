Anitta pronta para o show em Recife - Julia Bandeira (@juliabandeiraph)

Publicado 28/01/2023 19:47

Rio - Anitta usou suas redes sociais, neste sábado (28), para mostrar a produção para seu show, o Ensaio da Anitta, em Recife. Com o look inspirado nos lampiões, a cantora legendou a publicação fazendo referência à uma frase usada pela ex-BBB Marília. A participante de 32 anos foi a primeira eliminada do "BBB23" e ficou conhecida pela frase: "Eu tenho sangue de Maria Bonita!"

A cantora escreveu na legenda: "Você tem sangue de Maria Bonita! E eu tô pronta pro @ensaiosdaanitta em Recife", e recebeu muitos elogios de amigos, outros famosos e seguidores pela produção. Grazi Massafera escreveu: "Maravilhosa!!", Pocah riu e entrou na brincadeira: "Hahahaha Linda! Você é uma mulher empoderada!!", Rica de Marré disse: "Afff não dou contigo", MC Rebecca elogiou: "Belíssima!!!" e entre muitos outros comentários, Sarah Fonseca comentou: "Amei!!"

"O Ensaio de Recife vai ser babado! Não só porque o lineup de artistas convidados está maravilhoso, mas também porque eu sei que o público entrega. Quero me jogar muito, tô animada!”, comemora Anitta, em nota. Além da criadora do figurino, a diretora criativa e stylist Clara Lima, e da colaboração com as estilistas Helô Rocha e Camila Pedroza, a produção também contou com a participação do artesão pernambucano Mestre Espedito Seleiro, de Olinda.