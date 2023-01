Thales Bretas passa perrengue com os filhos em estrada da Austrália - Reprodução do Instagram

Publicado 25/01/2023 12:11

Rio - Thales Bretas, de 34 anos, passou por um grande susto nesta terça-feira. O dermatologista contou, através do Instagram Stories, que o pneu do carro que alugou estourou durante a viagem pela Austrália com filhos, Gael e Romeu, de três anos, frutos do relacionamento com o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

"Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Troquei, mas não documentei", escreveu ele na legenda da foto em que mostra o pneu detonado. Na mesma publicação, o dermatologista ainda desabafou: "Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família".

Por fim, Thales ressaltou que todos estavam bem, apesar do susto, e tinham conseguido chegar ao destino final. "Mas a gente chegou bem e a tempo de ver essa revoada de morcegos no céu de Port Macquarie".