Aline Campos explica porque parou de usar o sobronome ’Riscado’Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2023 12:08

Rio - Aline Campos, de 35 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para contar algumas curiosidades sobre si mesma aos fãs. No Instagram, a atriz aproveitou para explicar o motivo da mudança de seu nome artístico e declarou que o antigo sobrenome, por pertencer ao ex-marido Rodrigo Riscado, não combinava mais com sua personalidade.

"Sempre fui Aline Campos. Meu nome de batismo é Aline Campos da Silva. Mas quando entrei para o ballet do Faustão, que foi meu primeiro trabalho de exposição nacional na TV, adotei como nome artístico o nome do meu ex-marido (na época, meu nome de casada). Por 11 anos me chamaram de Aline Riscado. Por causa de uma intuição muito forte e do meu processo de autoconhecimento, de trabalhar minha espiritualidade sem religião, senti que o Riscado já não fazia mais parte. Já não estava mais combinando com minha energia carregar um nome que não era meu", iniciou a artista em um vídeo publicado no feed.

Em seguida, Aline admitiu que foi desencorajada por algumas pessoas ao manifestar seu desejo de mudar o nome. "As poucas pessoas que consultei foram completamente contra. Eu ouvia muito 'Aline Campos é muito simples, Aline Riscado é mais diferente', 'Você já é conhecida, as pessoas não vão te reconhecer', mas eu sou simples", afirmou.



Por fim, a morena ainda falou um pouquinho sobre os projetos de sua carreira como atriz no ano de 2023. "Nem sempre quis ser atriz. Sempre assistia aos filmes e às novelas e me imaginava ali de alguma forma. Fui incentivada por pessoas incríveis, e hoje estou aqui, dedicada a essa carreira, com vários projetos. Só para este ano, estou com quatro longas para o cinema", concluiu.

