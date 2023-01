Poderosa mesmo! Anitta compra mansão de R$ 9 milhões na Zona Sul do Rio

Rio - Anitta está de mudança. A cantora comprou uma mansão de R$ 9 milhões em um endereço conhecido como a rua dos famosos, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Embora o imóvel, de de 1950 m², seja menor que sua mansão na Barra da Tijuca que está à venda, a artista fechou negócio com base em um fator determinante: uma cascata e um riacho que ficam dentro da propriedade cercada de verde.

Segundo o jornal "Extra", Anitta se mudou para a casa que tem uma estrutura linear, ocupando mais espaço no terreno, com duas suítes e outros dois quartos, suíte master que reúne closet e banheira de hidromassagem que dá vista para o lado de fora da casa.

A mansão também conta com uma ampla sala toda envidraçada e dá para uma varanda com deck, além de um escritório com entrada independente e belíssima vista. O projeto é da arquiteta Deborah Wilcox, que foi vencedor de dois prêmios In Magazine e Casa Shopping Magazine.

