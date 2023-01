Biel, que já foi acusado de violência doméstica, elogiou o roteiro de Gloria Perez - Reprodução/Instagram

Biel, que já foi acusado de violência doméstica, elogiou o roteiro de Gloria PerezReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2023 18:14

Rio - Biel elogiou Gloria Perez, autora de "Travessia", novela das nove da TV Globo, por escrever uma cena em que Guida, personagem de Alessandra Negrini, se machuca sozinha e acusa Moretti, interpretado por Rodrigo Lombardi, de agressão. O cantor já foi acusado de violência doméstica por sua ex, Duda Castro.

"Sim, nada é mais prejudicial a uma causa do que o mau uso dela. Moretti já tinha dado todos os motivos para ser enquadrado na lei Maria da Penha. Mas dessa vez, Guida simulou. E leva o merecido sabão", escreveu Gloria Perez no Twitter. Biel comentou na publicação descrevendo a autora com olhos de coração.

O caso de agressão de Biel com a ex circulou nas redes sociais com vídeos das brigas dos dois. Ambos conseguiram ordens de restrição para não se aproximarem mais. Na época, Duda desabafou que viveu um relacionamento abusivo e precisou até abortar gestações com o cantor. Atualmente, Biel namora com Tays Reis e juntos são pais de Pietra, de 6 meses.