Ex-BBBs Caio e Arcrebiano se divertem juntos na praia

Rio - Os ex-BBBs Caio Afiune e Arcrebiano estiveram na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Os dois participaram da 21ª edição do "Big Brother Brasil", que teve Juliette Freire como campeã. Os amigos aproveitaram o sol do Rio de Janeiro para se refrescar no mar. Simpáticos, os dois cumprimentaram o fotógrafo ao perceber que estavam sendo fotografados.

Desde que deixou o "BBB 21", Caio passou por vários procedimentos estéticos. Ele já se submeteu a um implante capilar e também fez harmonização facial. Nesta tarde, Caio mostrou seu "tanquinho" conquistado com uma lipo lad, técnica para ressaltar os "gominhos" e tirar gordura da barriga.

