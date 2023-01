Luciana Gimenez lamenta ter que usar cadeira de rodas - Reprodução Internet

Publicado 25/01/2023 19:45

Rio - Luciana Gimenez usou seu Story, nesta quarta-feira (25), para desabafar sobre sua recuperação e atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde. A apresentadora sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, no início de janeiro e fraturou a perna em quatro locais diferentes. Enquanto cruzava as ruas de Nova Iorque a caminho da fisioterapia, Luciana lamentava a necessidade de usar cadeira de rodas e muletas pelos próximos meses.

No vídeo, começou falando: "Minha perna está melhorando, mas ainda não consigo colocar o pé no chão. Então, não consigo andar. Isso me deixa um pouco desesperada. Sou uma pessoa ágil, estou sempre fazendo coisas. Como não consigo me locomover, fico bastante angustiada. Então, isso me deixa bastante angustiada, me traz bastante desconforto. Meu pé não só não pode encostar no chão, como ninguém pode encostar nele. Eu tenho essa perna comprida, fico olhando para o meu pé e me dá um desespero. Estou andando de andador, muletas, que ainda estou aprendendo, e cadeira de rodas".

E continuou chegando à uma conclusão ao comparar seu estado com outras fases da vida: "Estou ainda com muitos remédios. Os remédios não cortam a dor, e a gente não quer aumentar a dose porque, na verdade, a gente quer parar de tomar. Arrisco dizer que é o momento mais desafiador da minha vida. Nunca passei por isso. Já tive outros tipos de problemas, como psicológicos, bullying e ataque. Hoje, o que eu mais queria era poder estar na correria, e chego numa questão muito simples. Queria estar andando..."

Luciana recebeu alta na segunda semana de janeiro, e continua o tratamento em casa à base de remédios para parar a dor e fisioterapia. A ex-modelo conta com um apartamento em Nova Iorque onde seu filho, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger mora.