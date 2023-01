Grazi Massafera mostra filha praticando yoga - Reprodução Internet

Publicado 25/01/2023 18:33

Rio - Grazi Massafera retomou a prática de yoga na última quarta-feira (24) , e nesta quarta-feira (25), mostrou em seu Instagram que ganhou a companhia de alguém especial. A atriz compartilhou com seus seguidores registros da filha, Sofia, aprendendo as posições da atividade.

fotogaleria

Na legenda do Story, Grazi escreveu: "Hoje tivemos companhia especial e surpreendente", e mostrou a pequena colocando os pé na cabeça com a ajuda de uma instrutora amiga da mãe. Sofia, de dez anos, é fruto do casamento da atriz com o ator Cauã Reymond, que terminou em 2013 após seis anos de relacionamento.

Também nesta quarta feira (25), fãs notaram a aproximação de Grazi com Marlon Teixeira, ex-affair de Bruna Marquezine e também de Débora Nascimento. O modelo internacional de 31 anos esteve em Fernando de Noronha no final de 2022 junto com a atriz, e participaram de eventos juntos no arquipélago, incluindo festas e mutirões de coleta de lixo. Grazi, de 40 anos, está solteira desde fevereiro quando terminou o relacionamento com o cineasta Alexandre Machafer. Internautas perceberam a aproximação devido a emojis fofos deixados nos comentários das publicações um do outro.