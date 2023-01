Elisa Leite é mãe de Bernardo, filho de Cristiano Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2023 17:02

Rio - Elisa Leite, mãe do filho de Cristiano Araújo, desabafou sobre o peso de arcar sozinha com as despesas da criação de Bernardo, que recentemente completou 10 anos. O cantor, que sofreu um acidente de carro em 2015 e morreu aos 29 anos, já estava separado da dentista na época.

"Têm umas coisas que, de verdade, eu não sei como que até hoje eu não me acostumei. Tem que acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles e, sozinha, não é brincadeira, não, viu! Tem época que eu fico indignada por não resolver o que tem que ser resolvido. Conseguir arcar com as despesas do filho sozinha não é fácil. De vez em quando, eu fico indignada", disse ela.