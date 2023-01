Silvia Poppovic faz aniversário e relembra falecido marido - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2023 13:41

Rio - Silvia Poppovic usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para refletir sobre seu aniversário de 68 anos. No Instagram, a jornalista escreveu um texto sobre a data e também relembrou os dois meses sem o marido, Marcello Bronstein, que morreu aos 78 anos em decorrência de uma leucemia.

"Hoje é meu aniversário! Hoje, também, Marcello, completo 2 meses, 60 dias, sem você ao meu lado. Tenho me empenhado para viver intensamente cada dia; sempre com você no coração. Sempre imaginando o que você diria ou faria em determinadas situações", iniciou Silvia na legenda de uma foto em que aparece ao lado do marido.

"As lágrimas escapam. Você vive dentro de mim. Não fosse assim, não sei como suportaria. Te amo e tenho muitas saudades. Mas estou fazendo o que combinamos. Vivendo cada dia intensamente por nós dois! Te amo, te amo, te amo!", completou a jornalista.

Marcello Bronstein era médico e faleceu no dia 25 de novembro do ano passado, quatro meses após enfrentar um transplante de medula para tratar da leucemia. A cirurgia, que ocorreu em julho, teve como doadora a filha do casal, Ana, de 22 anos de idade.

