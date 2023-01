Juliette participa no ’Saia Justa Verão 2023’ - Divulgação/GNT

Publicado 25/01/2023 13:34

Rio - Juliatte abriu o jogo sobre sua intimidade durante participação no "Saia Justa de Verão" que vai ao ar nesta quarta-feira (25), no GNT. Um dos temas debatidos no programa foi o custo do sexo e a ex-BBB, ao ser questionada sobre sua timidez na "hora H", não exitou em responder.

"Eu sou tímida aqui, mas eu me transformo. As pessoas não me reconhecem", revelou Juliette. A apresentadora Sabrina Sato também aproveitou para falar sobre a sua experiência. "Eu tímida. No início, eu tenho que estar sempre bêbada, de tão tímida que eu sou. Eu bebo para vencer essa timidez", contou Sabrina.

Durante o programa, a Juliette revelou ainda que já propôs a poligamia a ex-parceiros. "Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver (a poligamia)", disse ela.