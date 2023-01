Ex de Kevinho, Gabriela Versiani exibe corpão escultural na praia

Rio - A influenciadora digital Gabriela Versiani, ex-namorada de Kevinho, aproveitou a manhã desta quarta-feira para curtir uma praia. Ela se refrescou no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ao lado de uma amiga. De biquíni, Gabriela exibiu seu corpão escultural e atraiu olhares. Ela também cumprimentou o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada.

Gabriela Versiani é ex-namorada do cantor Kevinho. Ela também já foi apontada como affair do ex-BBB Paulo André. Bissexual, antes de Kevinho, em 2018, ela namorou a DJ Bárbara Labres por cerca de dois anos. Em 2020, ela iniciou o relacionamento com o cantor. O namoro chegou ao fim em fevereiro de 2022.

