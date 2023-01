Giovanna Ewbank conta que Bless foi diagnosticado com síndrome sensorial do filho - Reprodução de vídeo

Publicado 25/01/2023 09:22

Rio - Giovanna Ewbank, de 36 anos, falou no "Quem Pode, Pod", que comanda ao lado de Fernanda Paes Leme, sobre o diagnóstico do filho Bless, de 8 anos. O pequeno tem síndrome sensorial, que deixa seus sentidos básicos, como audição, olfato e tato mais apurados. Durante a entrevista com Manoel Soares, a mulher de Bruno Gagliasso e mãe de Titi, de 9 anos e Zyan, de 2, revelou como descobriu a síndrome do filho e fez um alerta a outras mães.

"Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo, (fazendo) algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que encontrei uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial no meu filho. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais, sente mais cheiro", contou.

A apresentadora, inclusive, disse que chegou a repreender Bless devido alguns comportamentos dele. "Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: 'Ai, que cheiro forte!'. E eu falava: 'Bless, para com isso. É frescura, filho! É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama e falava: 'Me tira daqui!'. E eu falava: 'Filho, para de frescura, é só grama'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato - onde a gente vai muito - porque o barulho das moscas incomodava ele", disse.

Após o diagnóstico do filho, Gioh admitiu que se sentiu culpada e alertou outras mães a prestar atenção nas atitudes dos filhos. "A gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno (Gagliasso), o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless. Eu poderia pensar que era frescura pelo resto da vida", destacou.

