Claudia Rodrigues recebe alta do hospitalReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2023 08:57 | Atualizado 25/01/2023 08:58

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 52 anos, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (24). A informação foi confirmada pela equipe da artista. Claudia sofre de Esclerose Múltipla e deu entrada no Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou por cerca de sete dias . Ela recebeu alta no dia 21 de janeiro, mas voltou para a unidade de saúde na última segunda-feira (23) e agora já está em casa, em Curitiba, novamente.

"A Claudinha recebeu alta e já está em casa, em Curitiba, na companhia de sua namorada Adriane Bonato. O Grupo Calone cuidou de toda logística e cancelou os compromissos da agenda até o final do mês de janeiro, pois a atriz vai passar por um procedimento experimental com uma técnica nova para dores crônicas com causas não identificadas nos exames e pelos especialistas médicos", disse a assessoria da atriz em comunicado.

"Os familiares, amigos e equipe acreditam que o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor, sendo depois do experimento administrado a Cannabis Medicinal como manutenção. Adriane Bonato (namorada de Claudia) é profissional licenciada em Hipnose e aplicara a técnica Hypno Flash para tratar a causa e Emotion Flash para acabar com emoções estimuladores da síndrome do pânico e crise de ansiedade na Claudinha", continuou o documento.

"Todo procedimento será feito com supervisão da equipe de saúde da Cláudia Rodrigues e acompanhamento por outros profissionais. Vamos informando os próximos passos, acreditando que é possível curar a dor de cabeça que tanto incomoda com uma medicina alternativa", finalizou.