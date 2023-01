Sabrina Sato fala sobre não ser a filha favorita dos pais - Reprodução/GNT

Publicado 25/01/2023 18:31

Rio - Sabrina Sato usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para se pronunciar após ser anunciado que a apresentadora está deixando o comando do "Saia Justa", do GNT. Em postagem no Instagram, a famosa agradeceu pela oportunidade de participar do programa, que terá Gabriela Prioli e Bela Gil como novas integrantes da bancada.

"Fiquei um ano no sofá do 'Saia Justa'. Que honra a minha estar num lugar por onde já passaram tantas mulheres fortes, inspiradoras e que fizeram história. Tive a responsabilidade de dividir esse patrimônio da TV com minhas companheiras de todas as quartas", iniciou ela, citando Astrid Fontenelle e Larissa Luz, que seguem na atração, e Luana Xavier, que também deixará o programa.

Em seguida, Sabrina refletiu sobre sua trajetória no período em que gravou o formato: "Estar semanalmente ao vivo, debatendo e refletindo sobre assuntos que mobiilizam o comportamento, me fez crescer como apresentadora, mas, principalmente, me fez um ser humano melhor. É com coraçao feliz e grato, que me despeço deste presente que foi o 'Saia Justa' em minha vida. Minha partida possibilitará que outras mulheres maravilhosas e que tanto admiro, vivam as mesmas experiencias transformadoras que vivi", declarou.

"Parto agora para novas oportunidades, possibilidades e novos ciclos profissionais dentro da emissora onde completo um ano de casa, de muitos outros que virão", continuou Sato, que segue no comando da segunda temporada do "Desapegue se for capaz", além do reality "Carnaval da Sabrina", que estreia nesta quarta-feira, no GNT, mostrando sua rotina como rainha de bateria das escolas de samba Vila Isabel, no Rio, e Gaviões da Fiel, em São Paulo.

"Um beijo especial para as minhas amigas Astrid, Larissa e Luana. Eu não teria sido tão feliz se não tivesse vocês ao meu lado! Muito obrigada à toda equipe de direção, técnica, conteúdo, à todos que fizeram parte desse ano inesquecível. Obrigada à todos vocês que me acompanham sempre", finalizou ela, que também se juntou ao time de jurados da terceira temporada do "The Masked Singer Brasil", na TV Globo.

