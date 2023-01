Marcos Harter critica Emilly Araújo através de suas redes sociais - Reprodução do Instagram

Marcos Harter critica Emilly Araújo através de suas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 25/01/2023 15:51 | Atualizado 25/01/2023 15:54

Rio - Marcos Harter detonou Emilly Araújo após a influenciadora digital elogiar o alerta feito por Tadeu Schmidt sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A campeã da 17ª edição do reality global, inclusive, relembrou que viveu uma relação abusiva com o cirurgião na casa mais vigiada do Brasil. Na época, o médico foi expulso depois de ser acusado de agressão.

"Parabéns, Globo, por fazerem o que deveriam ter feito em 2017. Assim a Bruna [Griphao] não precisa passar por mais de quatro anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu", escreveu Emilly no Twitter.

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu pic.twitter.com/IXhaUM17uC — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023

Marcos não gostou nada da declaração e se manifestou através de seu Instagram ao rebater o comentário de uma internauta. "Sinceramente, quero que a Emilly se fod*. A justiça deu todos os prazos para ela prestar queixa. Ela nunca deu um piu sobre o assunto. Nesses 6 anos, ela poderia ter se formado e ter uma profissão, pelo contrário, optou por viver na farra ao invés de estudar. A conta chegou. Para estar querendo palco assim é porque o dinheiro do prêmio acabou. Pobrezinha de novo", começou ele.



"Estou de consciência tranquila. O caso nunca virou processo, nunca saiu da fase de inquérito. Minha punibilidade foi extinta. Quem está insatisfeito, reclamem à justiça brasileira", continuou.

Por fim, Marcos provocou: "Hoje sigo minha vida trabalhando, exercendo a minha profissão. Opero mil pacientes por ano a um ticket médio de R$ 8,5 mil. Se a Emilly voltou a ser pobre, façam as contas aí de quantos 'BBB' eu ganho por ano, desde 2019".