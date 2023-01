Carla Diaz compartilha ensaio, relembrando que o câncer que teve na tireoide tinha formato de borboleta - Reprodução/Instagram

Carla Diaz compartilha ensaio, relembrando que o câncer que teve na tireoide tinha formato de borboletaReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2023 14:22 | Atualizado 25/01/2023 14:28

Rio - Carla Diaz relembrou de uma fase difícil de sua vida, quando enfrentou um câncer de tireoide. A atriz, de 32 anos, compartilhou com seus seguidores um ensaio, nesta quarta-feira (25), em que usa assessórios de borboleta no cabelo, e aproveitou para explicar a importância do animal em sua vida. Em 2021, quando participou do "BBB", ela usou o inseto como seu símbolo de identificação.

"A borboleta tem um significado importante na minha vida e minha relação com ela é algo muito forte, além do que eu consiga descrever... Depois do meu câncer de tireóide - que tem o formato de borboleta - tudo com borboleta se tornou grande!", começou Carla.



"E hoje, dia 25 de janeiro, eu posso comemorar o 'Dia do Borboletário' do MEU borboletário!! Meus fãs, que também são parte da minha força, felicidade e gratidão durante todas as fases da minha vida. Por mim, pela minha família e por eles, que todos os dias (mesmo que mais no meu cantinho) me dedico para sair do casulo e voar o mais alto que eu puder!", acrescentou a atriz.



"Eu sou muito grata por ter vocês comigo. Obrigada por toda dedicação, por todas as vezes que me acompanham nos seus trabalhos, por todas as surpresas que vocês fazem e eu amo e por todo apoio, carinho e cuidado de sempre. Vocês são TUDO! AMO VOCÊS, estaremos sempre juntos, e vamos além, voando alto", finalizou.