Jojo Todynho se irrita com pedidos de ajuda recebidos no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2023 12:56

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para desabafar sobre os tipos de pedido de ajuda que tem recebido nas redes sociais. No Instagram, a artista apareceu irritada e justificou sua resistência em ajudar financeiramente quem tem a possibilidade de trabalhar.

"Gente, se você não trabalha, não faz nada da vida, está pegando dinheiro com agiota por quê? Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro? Toda hora! Trabalhar ninguém quer, não", iniciou ela, estressada, via story.

"Eu era camelô, vendi picolé no trem, vendi bijuteria, roupa... Bora uma água para vender no sinal. Que isso? Está achando que é banco central?", acrescentou.

"Se falar, 'me arruma 40 reais para eu comprar gelo, água e mini isopor para vender no sinal', ajudo. Agora falar que agiota está ameaçando! Quem mandou você ir com agiota? Vá para a delegacia. Pegando dinheiro emprestado sabendo que não vai poder pagar? Acorda para a sua realidade. Daí fica aqui no meu direct. Todo mundo tem problema, eu também tenho. Tenho conta para pagar, muita conta. Minha vó vai operar o olho. Vida não é fácil, não", disse Jojo.

Em seguida, a cantora apareceu mais calma e alegou que não se importa em ajudar quem está passando necessidade. "Se você está precisando de uma cesta básica, daí é diferente. Eu entro em contato com amigos meus que moram em outros estados e peço para entregar no endereço. Daqui do meu bairro também às vezes mandam para uma senhora. Mas esse povo que tem carcaça para trabalhar, faz compromisso com os outros e acha que os outros têm que pagar?", concluiu.