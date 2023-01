Paris Hilton comemora nascimento do primogênito - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2023 10:36 | Atualizado 25/01/2023 10:38

Rio - Paris Hilton usou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, para anunciar o nascimento de seu primogênito, fruto do casamento com Carter Reum. No Instagram, a socialite de 41 anos publicou uma imagem da mão do bebê — que foi gerado através de uma barriga de aluguel, nos Estados Unidos — e recebeu inúmeras mensagens carinhosas de famosos.

"Você já é amado além das palavras", legendou Paris, que ainda não revelou o nome do herdeiro. Em uma entrevista recente para a revista "People", a empresária admitiu que ser mãe sempre esteve em seus planos. "Sempre foi meu sonho ser mãe e estou muito feliz que eu e Carter nos encontramos", contou.

Nos comentários da imagem, amigos aproveitaram para parabenizá-la pelo bebê. "Parabéns, irmã!", escreveu a cantora Demi Lovato. "Parabéns! A mais linda mamãe!", disse a atriz Elle Fanning. "Parabéns!", enviou Lindsay Lohan. "Parabéns a vocês dois! É uma grande bênção!", afirmou Naomi Campbell.