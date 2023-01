Pequena Lô comemora aniversário de 27 anos e troca beijos com o namorado, Christopher Pontes - Leo Franco / AgNews

Pequena Lô comemora aniversário de 27 anos e troca beijos com o namorado, Christopher PontesLeo Franco / AgNews

Publicado 25/01/2023 09:37 | Atualizado 25/01/2023 09:43

Rio - A influenciadora digital e psicóloga Pequena Lô celebrou seu aniversário de 27 anos com uma grande festa , realizada na noite de terça-feira, em São Paulo. Na ocasião, ela chegou ao local do evento acompanhada pelo novo namorado, o produtor e estudante de Veterinária Christopher Pontes, com quem trocou beijos e posou para os fotógrafos.

fotogaleria

Vestindo um look totalmente azul, que contava com chapéu, botas e luvas, Lô apareceu sorridente ao lado do amado, recebeu vários amigos famosos e ainda aproveitou uma apresentação ao vivo de Luísa Sonza. No evento, estiveram presentes os ex-BBBs Jessi Alves, Viegas e Gui Napolitano, além dos influencers Lucas Guedez, Mileide Mihaile, Sammy e Vitor diCastro. As funkeiras Pepita e Tati Quebra Barraco também marcaram presença na festa.