Carolina Dieckmann compartilha cliques da rotina - Reprodução Internet

Publicado 25/01/2023 20:07

Rio - Carolina Dieckmann compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (25), cliques pegando sol e aproveitando as folgas da rotina de gravação. Em um compilado de fotos com outros momentos da sua rotina, a atriz mostrou cantos de lazer, além de bastidores da novela "Vai na fé" e registros do seu gato descansando.

Na legenda da publicação em carrossel, Carolina escreveu: "Dump de sobras da última semana… E vamos que vamos". E recebeu muitos elogios nos comentários de fãs e seguidores que mandaram mensagens como: "Cada dia mostrando mais verdade né? Nossa, como te admiro", "Belas fotos, amei o miau", "Qual a receita para ser tão maravilhosa?", "Carol você tem um gene diferente do nosso... não é possível" e "a mulher mais linda do Brasil!"