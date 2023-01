Seu Jorge desembarca no Rio após ser impedido de registrar filho como Samba

Rio - Seu Jorge foi visto, na tarde desta quarta-feira, após desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. O cantor de 42 anos deixou o estabelecimento usando máscara de proteção facial e segurando algumas roupas guardadas em capas.

No último fim de semana, nasceu o quarto filho do artista, fruto do namoro com a terapeuta Karina Barbieri, de 35 anos, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na segunda-feira, o cantor foi impedido pelo 28º Cartório do Jardim Paulista ao tentar registrar o menino com o nome de Samba , segundo revelou a 'Band'. De acordo com informações do site, o cartório teria usado a lei de Registros Públicos, de 1973, para vetar o registro, alegando que o nome poderia ser pejorativo para a criança.

Até o momento, Seu Jorge e Karina não se pronunciaram publicamente sobre o ocorrido, mas o cantor já acionou advogados para encontrar uma forma de concretizar o pedido do casal. O artista também é pai de Maria Aimée, fruto do relacionamento com Fernanda Mesquita, e Luz Bella e Flor de Maria, do antigo casamento com Marina Jorge.

