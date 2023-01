Lisa da banda BLACKPINK posa com Neymar - Reprodução Internet

Lisa da banda BLACKPINK posa com NeymarReprodução Internet

Publicado 25/01/2023 15:55 | Atualizado 25/01/2023 15:57

Rio - Lisa, integrante do grupo de K-pop Blackpink, chocou seus fãs brasileiros nesta quarta-feira (25), ao compartilhar um clique ao lado do jogador Neymar Jr. A banda está de passagem pela França, e além de jantar com o presidente francês Emmanuel Macron, na última terça-feira (24), uma das integrantes sul-coreanas aproveitou para curtir seu momento de fã do atleta.

Neymar já apareceu em lives curtindo as músicas do grupo, e as reações da internet com a foto se dividiram entre entusiastas brasileiros que veem o jogador como uma ponte entre as meninas e o país, fãs que torcem pelo casal e pessoas que desaprovam a atitude da cantora, levando em consideração as polêmicas que envolvem Neymar.