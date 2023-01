Pétala Barreiros confirma que já beijou Neymar - Reprodução do Instagram

Pétala Barreiros confirma que já beijou NeymarReprodução do Instagram

Publicado 25/01/2023 13:36 | Atualizado 25/01/2023 13:37

Rio - Pétala Barreiros contou com quais famosos já ficou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no Youtube. A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, admitiu já ter se rendido aos encantos de Neymar durante um bate-papo com o apresentador, sua irmã Yanka e Iguera.

fotogaleria

"Já dei um beijo", comentou ela. Na brincadeira 'Pega ou Passa', Pétala também contou que já viveu um affair com Nobru, que é influenciador digital e atleta profissional do jogo Free Fire. "Beijo bom. Só beijei", ressaltou.

Veja o vídeo:

Recentemente, Pétala tem compartilhado com os fãs momentos de sua viagem a Blowing Rock, cidade localizada no estado norte-americano de Carolina do Norte. Ela estava acompanhada dos filhos, Lorenzo, de 8 anos, e Lucas, de apenas dois, frutos do antigo casamento com Marcos Araújo. Atualmente, o empresário é namorado da apresentadora Lívia Andrade.