Manoel Soares revela que sua mãe, dona Ivanete, foi escravizada nos anos 1960 - Reprodução

Publicado 25/01/2023 09:50

Rio - O apresentador Manoel Soares, do "Encontro", participou do podcast "Quem Pod, Pod", de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e surpreendeu a todos ao revelar que sua mãe, dona Ivanete, foi escravizada nos anos 1960 e chegou a ter a orelha rasgada por seus "donos".

Segundo Manoel, na época, dona Ivanete morava no Recôncavo Baiano. "Um lugar que não tem nada a ver com a televisão. A minha mãe é especial não por ser minha mãe, mas porque é a única pessoa que conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Recôncavo Baiano na década de 1960. Imagina que minha mãe foi vendida. E ela viveu essa escravização. Ela tem uma das orelhas cortada porque seus donos rasgaram a orelha dela. Ela tem um monte de traços de uma vida que a gente acha que é [passado]... E ao mesmo tempo ela está bombando no Face e no Instagram", afirmou o apresentador.

Manoel também falou das dificuldades enfrentadas por dona Ivanete quando trabalhou como empregada doméstica. "Eu me lembro do patrão da minha acochando ela, e ela... Me lembro da minha mãe chegando em casa chorando porque a mulher deu um monte de escovas [de dentes] usadas e disse: 'é só você colocar na água quente dá para eles [os filhos de Ivanete] usarem'. Minha mãe em casa chorando, quebrando as escovas de dentes e no outro dia tendo que ir trabalhar. Isso é o que eu sei. Fora todo o assédio sexual, assédio moral porque minha mãe sempre foi uma mulher bonita", afirmou.