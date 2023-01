Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, trocam beijos em festa de aniversário - Eduardo Martins / AgNews

Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, trocam beijos em festa de aniversárioEduardo Martins / AgNews

Publicado 25/01/2023 11:12

Rio - Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia , comemorou seus 29 anos de idade com uma grande festa, realizada na noite desta terça-feira, em Maceió, Alagoas. Na ocasião, o casal, que reatou o casamento recentemente, trocou inúmeros beijos e posou sorridente para as câmeras.

O evento com temática "country" contou com um show da sertaneja Naiara Azevedo e presença de vários famosos. Entre os convidados, haviam nomes como: o campeão do "BBB 22", Arthur Aguiar; a ex-BBB Gabi Martins, acompanhada pelo namorado Lincoln Lau, a ex-Fazenda Deolane Bezerra e Nicole Bahls.