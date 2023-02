Superliga divulga ocupação dos novos espaços na "Nova Intendente" - Divulgação

Publicado 31/01/2023 18:56

Rio - O carnaval da Superliga, realizado na “Nova Intendente” , traz várias novidades este ano e conta com novos espaços como camarotes, lounges e frisas. A Superliga divulgou como será a liberação desses espaços na Avenida Ernani Cardoso, sembre buscando manter a essência do carnaval do povo, nos dias de desfile do Grupo de Avaliação, Série Bronze e Prata.

Com espaço para cinco mil pessoas, a Nova Intendente conta com um novo sistema de som e iluminação, além da pintura da pista, praça de alimentação e segurança. Sobre a divisão do espaço, a Superliga explicou que as frisas serão liberadas para o público, ocupadas por ordem de chegada no local. Já o repasse dos lounges será responsabilidade de cada escola, já que esse espaço será destinado aos convidados de cada agremiação que desfilarão no dia. E por fim, os camarotes serão ocupados pelos patrocinadores do evento.



"Apesar das novidades, manteremos a essência do carnaval do povo. Teremos os espaços para quem gostar de levar sua cadeira de praia, seu cooler, levar as crianças. O carnaval da Intendente sempre foi familiar e isso jamais mudará. Proporcionaremos um grande espetáculo em todos os dias. As agremiações estão dando o melhor de si para essa estreia em um novo local", revelou o Presidente Clayton.



Os desfiles do Grupo de Avaliação estão marcados para o dia 19 de fevereiro. As agremiações da Série Bronze entram na Nova Intendente nos dias 20 e 21. Já as 32 escolas da Série Prata entram na passarela nos dias 24 e 25, em busca de três vagas na Série Ouro para o carnaval de 2024, na Marquês de Sapucaí.