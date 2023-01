Prefeitura faz primeira reunião operacional para o carnaval 2023 da Nova Intendente - Divulgação / Subprefeitura da Zona Norte

Prefeitura faz primeira reunião operacional para o carnaval 2023 da Nova IntendenteDivulgação / Subprefeitura da Zona Norte

Publicado 25/01/2023 14:28 | Atualizado 25/01/2023 15:23

Rio - Uma semana depois do lançamento da Nova Intendente, projeto que promete ampliar o Carnaval 2023 da Intendente Magalhães, a Prefeitura do Rio deu o pontapé inicial para a organização operacional do desfile dos blocos de enredo e das escolas de samba na nova passarela da Avenida Ernani Cardoso, no bairro Cascadura, na Zona Norte.

Uma primeira reunião, coordenada pela Subprefeitura da Zona Norte, foi realizada entre os órgãos municipais envolvidos no evento, as polícias militar e civil e o Corpo de Bombeiros junto com a Superliga Carnavalesca do Brasil, entidade que faz a organização artística do desfile das escolas das Séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação.

"Seguimos o plano operacional da Sapucaí, que vem dando certo durante muitos anos. Reuniões semanais que geram visitas em campo para ter o ajuste fino. Vamos ensaiar muito para ganhar um dez na avenida", disse o Subprefeito da Zona Norte Diego Vaz.

fotogaleria

Nessa primeira reunião, foram discutidos assuntos como a questão da iluminação, a forma e quando serão efetuadas as interdições de trânsito no entorno da passarela e até mesmo o recolhimento do lixo.

"Queremos causar o menor impacto possível para a região ao mesmo tempo em que vamos facilitar a vida das agremiações, dos desfilantes e do público interessado. Por isso, começamos esse alinhamento com os órgãos a fim de que as ações ocorram de forma ágil para que todos fiquem satisfeitos", afirmou Vaz.

Junto com a Subprefeitura da Zona Norte, a Riotur, a Guarda Municipal, a Mobi Rio, Rio-Luz, a Comlurb e a CET-Rio representaram o município, além das secretárias de Transportes e de Conservação.

Uma nova reunião da qual sairão as primeiras decisões está marcada para a próxima semana. Na ocasião, a Superliga apresentará seu planejamento operacional para a prefeitura, com horários das saídas das alegorias dos barracões e que trajetos elas vão cumprir até chegar à Ernani Cardoso.

"Será um evento de grande porte. Estamos dando a devida importância operacional para que tudo ocorra em plena normalidade", finalizou o subprefeito.



Nova Intendente



A Prefeitura do Rio divulgou, nesta terça-feira (17), um projeto que promete ampliar o Carnaval 2023 da Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio. Batizado de Nova Intendente, o projeto trará uma nova passarela, de 400 metros, além de oito metros de largura, permitindo que as agremiações e os blocos apresentem seu enredo com carros alegóricos maiores e maior quantidade de integrantes por ala. Por isso, o evento foi transferindo para a Avenida Ernani Cardoso. A nova estrutura também contará com lounge, camarotes, praça de alimentação, cabines de jurados, frisas e outros.



A capacidade de foliões também aumentará. As arquibancadas, que antes recebiam até duas mil pessoas, ampliaram sua capacidade para cinco mil - mais que o dobro. Não serão permitidos vendedores autônomos e a comercialização de bebidas em embalagens de vidro. Durante a folia se apresentam escolas do Grupo de Avaliação e das séries Prata e Bronze (antigos grupos de acesso C, D e E), além dos blocos. O projeto também terá estrutura exclusiva com cenografia e iluminação especial.



Os desfiles na Nova Intendente, que servem de base para a Série Ouro e para o Grupo Especial, serão realizados no domingo (19), com as escolas do Grupo de Avaliação; segunda (20) e terça-feira (21), com as escolas da Série Bronze; sexta-feira (24) e sábado (25) com as escolas da Série Prata (confira abaixo).



O evento é gratuito e deve reunir até 200 mil pessoas, entre passistas, ritmistas, pessoal de apoio e o público em geral. Tia Surica, presidente de honra da Portela, não escondeu a satisfação com a mudança.



Confira a relação e o dia dos desfiles de cada escola:



Grupo de Avaliação



Domingo (19/2)

1ª Coroa Imperial

2ª Império de Brás de Pina

3ª Renascer de Nova Iguaçu

4ª Império de Nova Iguaçu

5ª Majestade do Samba

6ª Guardiões da Capadócia

7ª Flor do Jardim Primavera

8ª União do Vilar Carioca

9ª Mocidade do Porto

10ª Acadêmicos do Anil

11ª Coroado de Jacarepaguá

12ª Camisa 10

13ª Alegria do Vilar

14ª Balanço do Irajá

15ª Unidos de Cosmos

16ª União de Campo Grande

17ª TPM

18ª Acadêmicos do Recreio

19ª Colibri





Série Bronze



Segunda-feira (20/2)

1ª Unidos do Cabuçu

2ª Guerreiros Tricolores

3ª Imperadores Rubro-Negros

4ª Tubarão de Mesquita

5ª Unidos de Manguinhos

6ª Feitiço Carioca

7ª Mocidade Unida da Cidade de Deus

8ª Unidos da Vila Kennedy

9ª Unidos da Barra da Tijuca

10ª Gato de Bonsucesso

11ª Vicente de Carvalho



Terça-feira (21/2)

1ª Concentra Imperial

2ª Difícil é o Nome

3ª Flamanguaça

4ª Boi da Ilha

5ª Unidos do Cabral

6ª Acadêmicos do Jardim Bangu

7ª Império Ricardense

8ª Unidos da Villa Rica

9ª Império de Petrópolis

10ª Bangay

11ª Chatuba de Mesquita





Série Prata



Sexta-feira (24/2)

1ª Unidos de Lucas

2ª União do Parque Acari

3ª Vila Santa Tereza

4ª Raça Rubro-negra

5ª Acadêmicos da Abolição

6ª Acadêmicos de Jacarepaguá

7ª Acadêmicos do Peixe

8ª Acadêmicos da Rocinha

9ª Unidos do Jacarezinho

10ª Caprichosos de Pilares

11ª União de Maricá

12ª Leão de Nova Iguaçu

13ª Independente da Praça da Bandeira

14ª Rosa de Ouro

15ª Acadêmicos de Santa Cruz

16ª Engenho da Rainha



Sábado (25/2)

1ª Flor da Mina do Andaraí

2ª Botafogo Samba Clube

3ª União do Parque Curicica

4ª Renascer de Jacarepaguá

5ª Sereno de Campo Grande

6ª Arame de Ricardo

7ª Mocidade Unida do Santa Marta

8ª Império da Uva

9ª Acadêmicos do Dendê

10ª União Cruzmaltina

11ª Acadêmicos da Diversidade

12ª Acadêmicos do Cubango

13ª Alegria da Zona Sul

14ª Independentes de Olaria

15ª Arrastão de Cascadura

16ª Unidos de São Cristóvão