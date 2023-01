Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25) - Divulgação/Redes Sociais

25/01/2023

Rio - Um homem, não identificado, foi flagrado roubando grades de um prédio, na madrugada desta segunda-feira (23), em Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do suspeito.

Nas imagens, o homem, que usava apenas uma bermuda preta, passou em frente ao prédio com um saco preto na mão. Ele caminha observando o edifício e logo vai em direção a uma das grades. Quando percebe que está sozinho no local, ele força a grade e consegue arranca-la.

Após roubar o objeto, o homem sai correndo pela rua, olhando para os lados com medo de ser pego.

O alvo do roubo foi um condomínio localizado na Rua Aristides Lobo, que tem sido constante roubado por usuários de drogas, de acordo com moradores. Segundo uma página de notícias do bairro, foram furtadas tampas dos bueiros da entrada do mesmo prédio neste mês.

Segundo informações preliminares, um morador teria visto o ocorrido e ido atrás do homem responsável pelo roubo. Ele teria sido encontrado supostamente na Avenida Paulo de Frontin, com o material as mãos. De cinco ripas de alumínio furtadas, apenas uma delas teria sido recuperada. O suspeito ainda teria pedido desculpas.

Nas redes sociais, moradores do bairro revelaram que se sente inseguros e que a região foi abandonada pelas autoridades. "O problema é que esse tipo de crime não dá nada. Se ficassem 'em cana' rapidinho paravam. A polícia enxuga gelo no Rio de Janeiro", escreveu um internauta.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 4ºBPM (São Cristóvão) durante o ano de 2022, efetuou 387 prisões e apreendeu 59 adolescentes infratores durante as ações ostensivas feitas em sua área de policiamento. Segundo o comando da unidade, não houve acionamento para a ocorrência relatada na madrugada desta quarta-feira (25).

"O 4º BPM vem atuando em todo o bairro do Rio Comprido para prevenir e coibir ilícitos. De acordo com o comando da unidade, na semana passada os policiais do 4° BPM (São Cristóvão) efetuaram a prisão de um homem que transportava uma telha de metal na Rua do Bispo. Outros três homens acusados de praticar furtos na área de policiamento do Batalhão foram presos, durante uma abordagem policial na região da Cidade Nova", esclareceu a PM, em nota.