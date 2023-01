Subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, revoltada após motorista danificar bueiro - Reprodução/Redes sociais

Subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, revoltada após motorista danificar bueiroReprodução/Redes sociais

Publicado 25/01/2023 20:45 | Atualizado 25/01/2023 21:26

Rio - A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (25), criticando a atitude de uma motorista que passou por cima de um bueiro que havia acabado de passar por reparo. A situação aconteceu no bairro Pechincha, na Zona Oeste do Rio, e o vídeo repercutiu bastante nas redes sociais.



Durante o desabafo, a subprefeita chamou a mulher de "imbecil" e "vaca".

"Depois me perguntam por que eu sou estressadinha. Olha o que acabou de acontecer, a gente nivelou um bueiro, colocou aqui ó, colocou cimento a Secretaria de Conservação, uma imbecil, que ela deu sorte que eu não consegui parar ela, ela passou com o carro dela aqui, um Renault Duster. Os garis ainda avisaram, o morador avisou. Aí a imbecil (...) ô sua vaca, se você estiver assistindo o vídeo... Ela fez de maldade", disse a subprefeita.



Veja o vídeo:

Assim o Rio volta a dar certo pic.twitter.com/fz1AwUvJPM — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) January 25, 2023

Poucos horas depois, Talita apagou o vídeo e publicou um pronunciamento pedindo desculpas pelos xingamentos. "Circulou um vídeo meu quando presenciei uma motorista que passou em cima de um nivelamento de bueiro que tínhamos acabado de fazer com cimento. Falaram que ela fez de propósito. No calor da hora me revoltei porque cuido muito da cidade que amo, me excedi, peço desculpas pela forma como falei".