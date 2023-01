Policiamento foi reforçado na Gardênia Azul nesta quarta-feira (25) - Divulgação

Policiamento foi reforçado na Gardênia Azul nesta quarta-feira (25)Divulgação

Publicado 25/01/2023 18:41

Rio - A Polícia Militar reforçou, nesta quarta-feira (25), o policiamento em regiões da Gardênia Azul e Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, após relatos de confrontos entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) pelo domínio da região . A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) também investiga a atuação dos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, as forças de segurança do estado, diante dos últimos acontecimentos na região da grande Jacarepaguá, investigam e mapeiam a existência do que seria uma disputa territorial na região.



"Nesse contexto, muitas informações falsas circulam, principalmente na internet e nas redes sociais. As inteligências das forças de segurança estão checando todos esses dados e os que apresentam procedência são diretamente checados", informa o comunicado.

Como forma de combater novos conflitos, a PM realizou operações pela região de Jacarepaguá nesta quarta-feira (25) e ampliou o seu policiamento. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), com apoio de todas as unidades do Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Grupamento Aeromóvel (GAM), além de equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), ocuparam as áreas que tiveram confrontos nesta semana.

fotogaleria

De acordo com a PM, três criminosos foram presos durante as ações na Cidade de Deus. Dois fuzis, uma granada, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, material entorpecente a ser contabilizado, munições e uma capa de colete balístico foram apreendidos. As equipes também realizaram a retirada de obstáculos colocados nas vias, também conhecidos como barricadas. As ocorrências foram apresentadas na 32ª DP (Taquara).

Policiais também aumentaram o patrulhamento na Gardênia, mas não houve registro de prisões e apreensões no local. No Morro do Banco, que fica em Itanhangá, equipes do Bope prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e associação para o tráfico. Uma pistola e um carregador foram apreendidos.

O local é um ponto chave na disputa territorial entre milicianos e traficantes, devido a comunidade estar localizada praticamente no meio do caminho entre a Rocinha, dominada pelo Comando Vermelho (CV) e o Rio das Pedras, controlada pela milícia.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também reforçaram o policiamento durante a noite desta quarta-feira (25) na região de Rio das Pedras. O objetivo, segundo a PM, é continuar coibindo práticas criminosas e o avanço da disputa de criminosos de facções rivais.

Policiais do #18BPM estão realizando patrulhamento na região do Rio das Pedras. A ação visa coibir práticas criminosas e o avanço da disputa de criminosos de facções rivais.



Reforçamos o policiamento em toda a região de Jacarepaguá!! pic.twitter.com/FkphtaE6vS — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023

A Polícia Militar ressaltou que a participação da população é fundamental para a efetividade das ações de segurança, colaborando com informações através do Disque-Denúncia (2253-1177) e da Central 190 que ajudem a localizar e prender os envolvidos nessas movimentações criminosas. O anonimato é garantido.

Questionada, a Polícia Civil informou que agentes da Draco investigam a atuação de traficantes e milicianos nessas regiões e tem feito monitoramento para identificar os criminosos. Nesta quarta-feira (25), os policiais realizaram uma ação na Gardênia Azul e em outras localidades da Zona Oeste para reprimir e mapear as quadrilhas.



A instituição acrescentou que o levantamento de informações de inteligência e monitoramento constante dos dados são utilizados para as ações, visando à identificação e à prisão dos integrantes dessas organizações criminosas.

Entenda a situação

A Gardênia, assim como a Muzema, em Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, sofreu forte influência de milicianos nos últimos anos. Com a suposta invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, teria tomado conta de comunidades dentro da Gardênia e expandido pontos de venda de drogas pela região.

Na última segunda-feira (23), internautas relataram a presença de traficantes do CV no bairro, que fica localizado na Grande Jacarepaguá. Inclusive, houve uma suposta mensagem ordenando que os moradores deveriam atender as determinações do tráfico.

"Senhores moradores, está proibido o uso de capacetes, ao adentrar na comunidade liguem a luz do salão, o pisca alerta e mantenham os vidros abertos. Att, Comando Vermelho", diz o aviso.