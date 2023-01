Governo do Rio assinou parecer favorável que autoriza a construção de abrigos para gatos no Campo de Santana, no Centro da capital - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/01/2023 19:25 | Atualizado 25/01/2023 20:38

Rio – O Governo do Rio recebeu, nesta quarta-feira (25), autorização para construir abrigos para gatos no Campo de Santana, no Centro da capital.

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) assinou um parecer favorável, protocolado nesta terça-feira (24) e enviado à Fundação Parques e Jardins. A proposta vai garantir que os gatos tenham a proteção e o cuidado que merecem.

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, vereador Luiz Ramos Filho (PMN) disse que as protetoras que cuidam dos felinos do Campo de Santana chegaram a colocar casinhas há quatro anos. Mas a prefeitura, que administra o parque, teve que recolher os abrigos porque o espaço é tombado e a instalação dependia de autorização do Inepac.

"Agora, a Fundação Parques e Jardins vai poder instalar as casinhas. E os gatos terão mais conforto", afirmou Ramos Filho.

Luiz Ramos Filho comemorou ainda mais a boa nova: "Esse parecer chega em uma boa hora. Agora a Parques e Jardins vai poder finalmente instalar as casinhas para os felinos. Esta é uma demanda muito antiga da causa animal. Os gatinhos e todos os que amam os bichos agradecem".



Segundo o governo estadual, a decisão exige um plano de manejo desses animais comunitários, com atenção à saúde dos bichos, para que sejam esterilizados, identificados, desparasitados, vacinados e monitorados, assegurando ainda a saúde de quem frequenta o parque.