Nova Iguaçu Presente prende mulher por furto de 15 kg de carne em supermercadoDivulgação

Publicado 25/01/2023 17:59 | Atualizado 25/01/2023 19:10

Rio - Agentes do Segurança Presente em Nova Iguaçu prenderam, nesta terça-feira (24), uma mulher que tentou furtar 15kg de carne de um supermercado do município da Baixada Fluminense. A criminosa levava três peças de picanha e duas de contra filé, cada uma com cerca de 3kg, totalizando o valor de R$ 438.



Durante patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, os policiais foram informados pelo fiscal de salão do supermercado sobre uma mulher que estava furtando mercadorias. De imediato, conseguiram abordá-la e a flagraram com cinco peças de carne bovina.



As partes envolvidas foram encaminhadas à 52ª DP (Nova Iguaçu) para registrar a ocorrência. A mulher permanece presa e já tem tinha seis anotações criminais, quatro por furto, uma por dano e uma por porte ilegal de armas.