José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, suspeito de espancar o filho de cinco anos em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 25/01/2023 18:05 | Atualizado 25/01/2023 18:08

Rio – O ex-participante do reality show 'A Fazenda Verão 2012' José Lucas Barreto, de 34 anos, continuará preso por suspeita de agressão ao filho, de apenas 5 anos. A decisão foi tomada, nesta quarta-feira (25), pelo juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese, em audiência de custódia.

José Lucas teve mandado de prisão preventiva cumprido por agentes da 72ª DP (São Gonçalo), na última segunda-feira (21), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, por espancar o próprio filho, de quem ele tinha a guarda.

Na sessão realizada nesta quarta, a Justiça do Rio julgou que a prisão de Barreto está dentro da regularidade e respeita a validade do mandado de prisão, expedida pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo. A audiência também apurou com o réu se ele sofreu algum tipo de abuso no ato da prisão. Ele negou.

"Sendo regular o ato prisional e o mandado de prisão, no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente. Ante o exposto, reconhecendo a legalidade do ato prisional, mantenho a prisão de José Lucas Dias Barreto, o que poderá ser reapreciado a critério do juízo natural", diz trecho da decisão.

Na prática, José Lucas cumprirá a prisão preventiva de 30 dias e só após este prazo o Ministério Público do Rio (MPRJ) poderá converter ou não a prisão temporária para preventiva.

Ao final da audiência, o juiz determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encaminhasse José Lucas para atendimento médico, pois ele reclamou de pressão baixa e tonteiras.



Prisão

A 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo São Gonçalo, do Ministério Público do Rio (MPRJ), foi a responsável por solicitar a prisão de Lucas . Na denúncia, o órgão diz que a criança foi levada pelo pai a um hospital da região e que apresentava sinais de agressões pelo corpo. O menino também precisou passar por uma cirurgia, já que apresentou uma fratura no ombro.

De acordo com a promotoria, o caso foi colocado sob sigilo por se tratar de uma criança.

Histórico de agressão



A participação de Lucas Barreto no reality foi marcada por violência, agressão e expulsão. Em sua passagem pela Fazenda de Verão, da emissora Record TV, Lucas brigou e ameaçou um dos confinados com um machado. A situação levou a sua expulsão do programa.