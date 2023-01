Carretas após serem recuperadas com cargas intactas - Divulgação

Carretas após serem recuperadas com cargas intactasDivulgação

Publicado 25/01/2023 18:44 | Atualizado 25/01/2023 19:30

Rio - A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (24), um carga roubada de carne avaliada em R$ 700 mil, na região de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), eles foram informados a respeito do local do transbordo da carga e conseguiram recuperar a carreta com a carga de carne intacta, avaliada em R$ 700 mil.

Posteriormente, os militares recuperaram uma segunda carreta, na Rua Manaus, que também havia sido levada por criminosos. Ambas as ocorrências foram levadas e registradas na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.