Alice Alves é musa da PortelaDivulgação

Rio - Há menos de um mês para o Carnaval, Alice Alves, musa da Portela, abre o jogo e revela seus segredos para manter o pique durante os dias de folia e, claro, a boa forma. Ela, que vai usar pouca roupa e muito brilho na Marquês de Sapucaí, tem cuidado da alimentação e reforçado os treinos.

"Fritura, doce e qualquer refrigerante estão fora do meu cardápio por 50 dias. A proposta é melhorar o condicionamento físico, para aguentar toda essa jornada, além de aumentar a definição sem perder a feminilidade uma vez que eu não desejo um corpo que não apresente curvas naturais", disse a médica veterinária, que também estreia como Rainha de Bateria d’Os Rouxinóis, no carnaval fora de época de Uruguaiana, e defende o posto de embaixadora do Carnaval do Rio Grande do Sul.

A dedicação tem também um motivo muito especial para a Alice, que promete uma das fantasias mais bonitas de toda a sua trajetória no carnaval. Isso porque, além de comemorar o centenário da Portela, com o enredo “O azul que vem do infinito”, a beldade estará celebrando 24 anos fazendo parte da história da agremiação. "Passa um filme pela cabeça. É quase uma bodas de prata. Um relacionamento regado de muito amor, samba e alegria. Merece algo muito especial".

A atriz disse ainda que não tem problemas em restringir a alimentação nesta época do ano e intensificar os treinos. "Sou bastante centrada e tenho acompanhado os resultados. Então, não tenho dificuldades de sustentar as restrições. É um esforço que vale muito a pena, porque eu sempre amei o carnaval e porque o resultado final é satisfatório".