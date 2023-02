Ludmilla participa do ensaio da Beija-Flor e veste as cores da escola de samba - Eduardo Hollanda

Publicado 03/02/2023 08:49 | Atualizado 03/02/2023 08:54

Rio - O samba-enredo está na ponta da língua! Ludmilla, que vai desfilar com o time de cantores da Beija-Flor de Nilópolis durante o Carnaval deste ano, esteve na quadra da escola, na noite de quinta-feira, e mostrou que está afiada para a sua primeira performance vocal na Marquês de Sapucaí. A cantora ainda brilhou ao vestir um look despojado, em azul e branco, que são as cores da escola de samba carioca.

Lud chegou para participar do evento e, sem grande cerimônia, foi direto para o palco cantar ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Do camarote, a artista ainda foi assistida pela amada, Brunna Gonçalves, com quem é casada desde 2019. Lud chegou para participar do evento e, sem grande cerimônia, foi direto para o palco cantar ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Do camarote, a artista ainda foi assistida pela amada, Brunna Gonçalves, com quem é casada desde 2019.

Em 2023 a Beija-Flor irá desfilar pela Sapucaí no dia 20 de fevereiro. Visando a conquista do 15º título, a azul e branco aposta no enredo "Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues.