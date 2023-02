Paolla Oliveira abusa dos recortes em look para ensaio da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira marcou presença em ensaio da Acadêmicos da Grande Rio, na noite desta sexta-feira. Antes de cair no samba com a agremiação em que é rainha de bateria, a atriz ainda participou de um evento do camarote Arpoador, do qual é musa no Carnaval deste ano. Para a noite agitada, a global escolheu um maiô cavado e cheio de recortes, decorado com pedrarias coloridas.

Em 2023, a Grande Rio vai desfilar pela Marquês de Sapucaí em defesa pelo título conquistado no ano passado. O enredo em homenagem a Zeca Pagodinho teve letra composta por Arlindinho Cruz, com Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão. A escola será a segunda a cruzar a Avenida no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro. Os carnavalescos são Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

