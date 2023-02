Viviane Araújo dá show em ensaio técnico da Mancha Verde, em São Paulo

Rio - Viviane Araújo mostrou que está pronta para o Carnaval deste ano durante o ensaio técnico da Mancha Verde, na noite deste sábado, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A rainha de bateria da agremiação usou um macacão transparente e uma coroa na cor da escola de samba, deixando o cabelo cacheado solto.

Durante o evento, a atriz de 47 anos ainda trocou muitos beijos com o marido, Guilherme Militão, com quem é mãe de Joaquim, de cinco meses. O desfile deste ano marca o retorno de Vivi à Mancha Verde, depois de não conseguir participar da festa em 2022 por conflitos de agenda com Carnaval carioca, onde é rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro.

Além de Viviane, outros famosos marcaram presença na noite de ensaios técnicos no Anhembi. A cantora Carla Prata brilhou à frente da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, escola que abriu o evento. Mesmo debaixo de chuva, a ex-BBB Thelminha também fez bonito como musa da Mocidade Alegre, apesar de ter tido um problema técnico com o par de luvas que usava e precisar tirar o acessório. A Rosas de Ouro encerrou a noite, com Karol Conká, Luciana Mello e o ginasta Angelo Assumpção entre os foliões.

