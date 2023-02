Paolla Oliveira e Xamã participam de ensaio de rua da Grande Rio

Rio - A Acadêmicos do Grande Rio reuniu seus foliões, na noite deste sábado, para o último ensaio de rua antes do desfile na Marquês de Sapucaí, em Duque de Caxias. Na reta final das preparações para o Carnaval deste ano, a rainha de bateria Paolla Oliveira marcou presença no evento, usando um vestido todo vazado e com franjas.

Além da atriz, que esteve no ar recentemente com a novela "Cara e Coragem", da Globo, outros famosos também participaram do ensaio. Estreantes na Sapucaí, Xamã, Pequena Lo e Gabriela Versiani caíram no samba junto com a atual campeã do Grupo Especial. A modelo cruzará a Avenida pela primeira vez como musa da agremiação, enquanto o rapper e a influenciadora serão destaques nos carros alegóricos do desfile.

O último ensaio de rua da Grande Rio aconteceu no dia em que Zeca Pagodinho completou 64 anos. Em 2022, a escola de Caxias vai desfilar em defesa pelo título conquistado no ano passado. O enredo em homenagem ao sambista teve letra composta por Arlindinho Cruz, com Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão. A agremiação será a segunda a cruzar a Avenida no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro. Os carnavalescos são Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

