Viviane Araújo participa do ensaio técnico do SalgueiroDaniel Pinheiro / Agnews

Publicado 06/02/2023 09:16

Rio - Viviane Araújo caprichou na escolha do look para o ensaio técnico do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. Rainha de Bateria da agremiação, a atriz se inspirou no 'Pecado Original' e apostou em um macacão transparente coladinho e brilhoso, que deixava seu corpão em evidência. A produção ainda contava com uma cobra e um acessório de maçã na cabeça. Na ocasião, a mulher de Guilherme Militão e mamãe de Joaquim, de cinco meses, também mostrou muito samba no pé e simpatia.

Musa da agremiação, Dandara Mariana também participou do ensaio e passou por um verdadeiro perrengue. O vestido que a atriz usava arrebentou. Ela, no entanto, não perdeu a postura e continuou sambando com um top brilhoso, que deixava seus seios à mostra, e saia.

Este ano o Salgueiro apresenta o enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", idealizado pelo carnavalesco Edson Pereira. Agremiação será a quinta a desfilar na Sapucaí na madrugada de domingo para segunda de Carnaval.