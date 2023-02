Lexa brilha durante ensaio de rua da Unidos da Tijuca - Gabriel Rangel / AgNews

Lexa brilha durante ensaio de rua da Unidos da TijucaGabriel Rangel / AgNews

Publicado 06/02/2023 10:28 | Atualizado 06/02/2023 10:30

Rio - Lexa, de 27 anos, mostrou que tem samba no pé durante o ensaio de rua da Unidos da Tijuca, realizado na noite de domingo, no Rio. A cantora, que é Rainha de Bateria da escola e havia comandado, no mesmo dia, o "Bloco da Lexa", optou por uma fantasia dourada, repleta de brilhos e com um decote profundo.

Em 2023, a Unidos da Tijuca apresentará na Avenida toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos os Santos. A escola, que faz parte do Grupo Especial, desfilará no dia 19 de fevereiro, junto ao Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Salgueiro e Mangueira.