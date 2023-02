Vestido de Dandara Mariana arrebenta durante ensaio do Salgueiro - Daniel Pinheiro/ Agnews

Publicado 06/02/2023 08:33

Rio - Dandara Mariana, de 34 anos, passou por uma saia-justa na noite deste domingo durante o ensaio técnico do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí. O vestido da atriz, que é musa da agremiação, arrebentou enquanto ela sambava. A artista se surpreendeu com a situação, tentou segurar a peça, mas não teve sucesso. Ela, no entanto, não perdeu a postura e seguiu arrasando na Avenida com um top brilhoso, que deixava seus seios à mostra, e uma saia.

Este ano o Salgueiro apresenta o enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", idealizado pelo carnavalesco Edson Pereira. Agremiação será a quinta a desfilar na Sapucaí na madrugada de domingo para segunda de Carnaval.