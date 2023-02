Péricles posa ao lado da mulher e filha durante a primeira edição da Pericão Folia - Leo Franco / AgNews

Péricles posa ao lado da mulher e filha durante a primeira edição da Pericão Folia Leo Franco / AgNews

Publicado 07/02/2023 09:50

Rio - Péricles posou ao lado da esposa, Lidiane Faria e da filha, Maria Helena, de 3 anos de idade, durante a primeira edição do Pericão Folia, sua festa de esquenta para o Carnaval 2023. O evento ocorreu na noite de segunda-feira, no bairro Moema, em São Paulo, e contou com a presença de fãs, amigos e familiares do cantor.

fotogaleria

Durante a festa de pré-Carnaval, os convidados puderam aproveitar um pocket show exclusivo do pagodeiro, além da participação especial da atriz Jennifer Nascimento, que brilhou ao soltar a voz no palco.



"Começamos! O primeiro Pericão Folia! Evento fechado para convidados, entre eles 160 fãs e fã clubes! Nosso aquecimento para o Carnaval da melhor forma! Acompanhem nos stories com a cobertura da Jennifer Nascimento", escreveu Péricles em seu perfil Instagram ao publicar um pequeno vídeo do evento.

Veja o vídeo