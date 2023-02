Tia Surica na Portela - Reprodução Internet

Tia Surica na PortelaReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 18:18

Rio - O Cordão da Bola Preta recebe Tia Surica e a bateria da Portela na Feijoada Carnavalesca do Bola, neste sábado, a partir de 12h, no Quartel General do Carnaval, na Lapa, Centro do Rio. Durante o evento de aquecimento para o Carnaval 2023, o cordão entregará a faixa de Embaixatriz do Bloco à sambista, que desfilará com o cortejo pela primeira vez.

fotogaleria

Além dos foliões portelenses, a festa também contará com a presença do grupo Exaltação do Samba Enredo, tocando os maiores sucessos das rodas e das quadras. E a Banda do Cordão da Bola Preta completa a celebração com suas tradicionais marchinhas.

SERVIÇO - Feijoada Carnavalesca do Bola

Data: Sábado, 11 de fevereiro. A partir de 12h.

Local: Quartel General do Carnaval. Rua da Relação, 3 – Lapa.