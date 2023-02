Bloco Timoneiros da Viola - Carnaval - Divulgação

Publicado 10/02/2023 13:59 | Atualizado 10/02/2023 14:05

Rio - O Timoneiros da Viola, criado em homenagem ao cantor Paulinho da Viola, não vai colocar o bloco na rua no Carnaval deste ano. A decisão foi tomada em decorrência da falta de patrocínio. O anúncio do cancelamento da festa, que aconteceria neste domingo, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, foi feito através de um comunicado publicado no Facebook do bloco, nesta sexta-feira.

"No próximo domingo, 12 de fevereiro, o Bloco Timoneiros da Viola faria a sua tradicional festa na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, que nos abriga desde 2012. Em decorrência da falta de patrocínio, o evento está sendo adiado para 2024. O Timoneiros da Viola é uma agremiação carnavalesca sem fins comerciais, criado para reverenciar os ícones do samba e do choro por meio da obra de Paulinho da Viola, que vem celebrando desde novembro de 2022 oito décadas gloriosas de vida", diz o informe, assinado pelo diretor-presidente do Timoneiros da Viola, Vagner Fernandes.



"Agradecemos as manifestações de apoio e carinho que temos recebido dos foliões. Carnaval de rua no subúrbio nunca foi fácil. Sempre pautou-se por luta constante em busca da preservação de memórias e do compartilhamento de afetos, temas que não são sensíveis ao empresariado imediatista e fátuo. As tempestades findam e o mar há de voltar à calmaria para nele cruzarmos. É ele quem nos navega. Ontem, hoje e sempre. Viva o Timoneiros. Viva Paulinho da Viola", finaliza.

